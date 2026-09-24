Tindakan bermusuhan terbaru Kanada terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Anadolu, Kanada hari ini Rabu mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat dan entitas Iran.

Dalih Ottawa untuk tindakan bermusuhan ini adalah pengawasan digital dan kasus-kasus lain yang diklaim sebagai pelanggaran hak asasi manusia!

Kementerian Luar Negeri Kanada dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa Anita Anand, Menteri Luar Negeri, «hari ini mengumumkan bahwa Kanada memberlakukan sanksi terhadap 5 individu dan 5 entitas, berdasarkan peraturan tindakan ekonomi khusus (Iran)».

Menurut laporan Anadolu, Kanada sejak Oktober 2022 hingga sekarang, dalam kerangka tindakan anti-Iran yang relevan, telah memberlakukan 24 putaran sanksi terhadap 237 individu dan 265 entitas Iran!