Bunuh diri 8 pelaut angkatan laut Amerika selama misi tempur terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan CNN, «Hung Cao», pelaksana tugas menteri angkatan laut Amerika, mengumumkan bahwa delapan pelaut angkatan laut negara ini yang bertugas di kelompok tempur kapal induk «USS Abraham Lincoln», melakukan bunuh diri selama misi yang mencakup operasi tempur terhadap Iran.

Menurut pejabat Amerika ini, statistik ini berkaitan dengan pelaut dari kapal induk, unit udara, kapal pengawal dan unit lain yang hadir dalam kelompok tempur Abraham Lincoln.

Berdasarkan laporan ini, selama misi ini tidak ada satu pun pelaut yang kehilangan nyawa akibat bunuh diri.

Laporan ini menambahkan bahwa misi ini mencakup sekitar 6.000 hingga 7.000 personel militer dan menahan kapal induk Abraham Lincoln di laut selama lebih dari 6 bulan.