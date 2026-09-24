Penyerahan buku «Atas nama bantuan» oleh Presiden kepada para pemimpin dan pejabat dunia

Menurut laporan kantor berita ABNA, buku «Atas nama bantuan» yang berisi informasi terdokumentasi tentang kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis, diberikan kepada mereka di sela-sela sidang Majelis Umum PBB dan selama pertemuan Presiden dengan para pemimpin negara lain; buku yang di dalamnya serangan agresif terhadap rakyat dan infrastruktur Iran serta para martir perang ini ditampilkan dalam gambar.

Nama buku ini (In the name of help) merujuk pada bantuan palsu yang di bawah kedoknya, Amerika Serikat dan rezim Zionis atas nama bantuan melakukan kejahatan tidak manusiawi di Iran selama beberapa perang yang dipaksakan baru-baru ini.

Presiden Iran juga dalam pertemuan-pertemuan ini, dengan menjelaskan perkembangan dan peristiwa terkini, menilai tindakan militer Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran, termasuk serangan terhadap infrastruktur negara, pusat-pusat sipil dan penargetan kepemimpinan, pejabat, komandan, ilmuwan dan warga Iran, sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, norma kemanusiaan dan kewajiban yang timbul dari dokumen dan perjanjian internasional.

Pezeshkian dengan menyebut kelanjutan beberapa tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional dari Amerika Serikat, menekankan perlunya semua pihak menghormati kedaulatan nasional dan integritas wilayah negara, prinsip larangan penggunaan kekuatan dan penyelesaian perselisihan melalui dialog dan mekanisme damai.

Presiden dalam berbagai pertemuan, berkali-kali menegaskan: Republik Islam Iran, sambil membela hak dan kepentingan nasionalnya, siap mengembangkan hubungan dan kerja samanya dengan semua negara atas dasar saling menghormati, kepentingan bersama, hubungan bertetangga yang baik, kesetaraan kedaulatan dan penghormatan terhadap prinsip dan aturan internasional yang diterima.