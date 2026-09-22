Golru: Veto Rusia dan China menantang kebijakan unilateralisme Amerika

Abbas Golru, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Permusyawaratan Islam, dalam wawancara dengan koresponden ABNA, tentang langkah terbaru Rusia dan China dalam memveto rancangan resolusi Amerika di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat Komite Sanksi Iran, menyatakan: "Di Dewan Keamanan PBB, sebagaimana saya mengetahui struktur Dewan ini dan memiliki pengalaman aktivitas di bidang ini, disetujui atau tidak disetujuinya resolusi dan terbentuknya konsensus di antara anggota adalah proses yang kompleks dan memerlukan konsultasi yang berkelanjutan dan intensif."

Ia menambahkan: "Tentu saja, sejumlah negara dan anggota Dewan Keamanan mungkin berada di bawah pengaruh kebijakan dan tekanan negara-negara Barat, dan terkadang beberapa anggota tidak tetap Dewan Keamanan menyelaraskan diri dengan kebijakan Amerika dan negara-negara Barat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari persamaan yang berlaku di Dewan Keamanan dan hubungan internasional."

Golru melanjutkan: "Namun demikian, hasil sidang terbaru Dewan Keamanan dan khususnya veto Rusia dan China terhadap rancangan resolusi Amerika menunjukkan bahwa kebijakan unilateral Amerika menghadapi tantangan serius dan Washington tidak dapat, seperti masa lalu, memaksakan kehendaknya secara unilateral terhadap proses-proses internasional."

Penghargaan atas posisi Rusia dan China

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Permusyawaratan Islam dengan menghargai posisi Rusia dan China dalam sidang ini, mengatakan: "Kami menghargai Rusia dan China karena langkah ini dan posisi yang mereka ambil di Dewan Keamanan. Republik Islam Iran dalam kerangka hubungan diplomatik dan kepentingan nasionalnya berkonsultasi dengan berbagai negara, dan wajar bahwa konsultasi semacam itu, khususnya dalam masalah sensitif yang berkaitan dengan Dewan Keamanan, bukanlah pekerjaan yang mudah."