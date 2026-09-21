“Kirim Saya untuk Berperang Melawan Kaum Islamis”; Pernyataan Menteri Perang AS Picu Kontroversi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pernyataan Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika Serikat, dalam pidatonya di hadapan personel militer di Negara Bagian Texas memicu gelombang kritik di media sosial.

Dalam pidato tersebut, Hegseth mengutip bagian dari Kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama ketika berbicara tentang perang dan pengabdian militer. Ia meminta pasukan Amerika agar siap menghadapi apa yang disebutnya sebagai kemungkinan ancaman terhadap Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan situs berita Al Jazeera Net, pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian tur militer bertajuk “Send Me” (Kirim Saya) setelah sebuah latihan militer yang melibatkan pasukan.

Pada awal pidatonya, Hegseth merujuk pada nama tur tersebut. Ia kemudian mengutip Kitab Yesaya dan mengatakan bahwa Tuhan bertanya: “Siapa yang akan Aku utus?”

Dan Yesaya menjawab: “Ini aku; kirimlah aku.”

“Kirim Saya”

Hegseth mengatakan bahwa selama 250 tahun sejarah Amerika Serikat, laki-laki dan perempuan Amerika telah mengangkat tangan kanan mereka dan mengatakan, “Kirim saya.” Ia kemudian merujuk pada berbagai periode dalam sejarah perang Amerika.

Hegseth berkata: “Kirim saya untuk melawan pasukan berjubah merah,”

yang merujuk pada pasukan Inggris dalam Perang Kemerdekaan Amerika.

Ia kemudian menambahkan: “Kirim saya untuk melawan kaum komunis, dan kirim saya untuk melawan kaum Islamis.”

Hegseth kemudian mengatakan kepada para personel militer bahwa mereka pada hari ini juga mengatakan “Kirim saya” untuk menghadapi setiap ancaman yang mungkin dihadapi Amerika Serikat.

Ia juga mengatakan bahwa keberadaan pasukan Texas di garis depan diperlukan demi keberlangsungan republik.

Hegseth meminta masyarakat Amerika mengangkat tangan kanan mereka dan mengatakan “Kirim saya”, serta mengabdi untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan satu partai politik, pandangan, atau ideologi tertentu, melainkan dengan Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi Amerika Serikat, dan prinsip-prinsip yang diwakili oleh kedua dokumen tersebut.

Ia menambahkan bahwa para personel militer bersumpah untuk membela prinsip-prinsip tersebut dan negara mereka.

Kritik terhadap Penggunaan Kitab Suci

Pernyataan Hegseth mendapat kritik dari sejumlah aktivis dan blogger Amerika di media sosial. Sebagian kritik berfokus pada penggunaan teks keagamaan dalam konteks pembicaraan mengenai perang dan pembunuhan.

Aktivis Amerika Jared Schult menggambarkan penggunaan Kitab Suci untuk membenarkan perang sebagai sesuatu yang menjijikkan. Sebagian pengguna lainnya menyindir ungkapan “Kirim saya” dan mengaitkannya dengan pengiriman tentara ke medan perang dan kematian.

Salah seorang blogger menulis: “Kirim saya ke Den Haag,” yang merupakan sindiran dengan merujuk pada lembaga-lembaga peradilan internasional.

Sebagian lainnya menilai pidato tersebut menggunakan bahasa agama untuk menyerukan sesuatu yang mereka gambarkan sebagai “perang suci.” Sejumlah pengguna juga menghubungkan pernyataan itu dengan gagasan tentang akhir zaman dan kedatangan kembali Kristus.

“Kami Tidak Akan Mati untuk Israel”

Kritik kemudian juga dikaitkan dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Sejumlah aktivis media sosial menulis bahwa: “Kami tidak akan mati untuk Israel dan kami tidak akan berperang untuknya.”

Sebagian lainnya bahkan menggambarkan Israel sebagai musuh Amerika Serikat.

Salah seorang pengguna mengatakan bahwa ia bersedia berada di garis depan menggantikan Hegseth, tetapi menolak apa yang disebutnya sebagai pengiriman anak-anak ke “tungku kematian” demi Israel.

Pengguna lain mempertanyakan mengapa para miliarder tidak dikirim ke garis depan menggantikan para tentara.

Komentar-komentar tersebut, dalam beberapa kasus disampaikan dengan nada satir, mempertanyakan seruan Hegseth mengenai pengorbanan dan pengabdian militer.

Dalam lanjutan kritik tersebut, sejumlah pengguna juga kembali menyebarkan pernyataan Hegseth pada 2024, ketika ia mengatakan tidak akan ada perang baru dan memperingatkan bahwa Partai Demokrat akan mengirim anak-anak Amerika ke medan perang.

Para pengkritik membandingkan pernyataan tersebut dengan pidato terbarunya dan menyoroti perbedaan antara sikapnya sebelumnya terhadap perang dengan seruannya saat ini agar masyarakat dan militer Amerika bersiap menghadapi kemungkinan ancaman terhadap negara tersebut.