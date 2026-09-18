Penulis Lebanon: Sejumlah Media Mereduksi Tragedi Ledakan Pager Menjadi “Keberhasilan Intelijen”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Lili Ammasha, dalam sebuah artikel yang diterbitkan di situs berita Al-Ahed, menyinggung ledakan yang terjadi pada 17 dan 18 September 2024 di Lebanon dan menyebutnya sebagai salah satu operasi yang jarang terjadi, yang menyebabkan ribuan orang terluka di berbagai wilayah negara tersebut.

Berdasarkan laporan-laporan yang telah dipublikasikan, ledakan pager pada hari pertama menyebabkan sedikitnya 9 orang tewas dan sekitar 2.750 orang terluka. Pada hari kedua, ledakan perangkat komunikasi nirkabel juga menimbulkan korban tambahan.

Ammasha menyinggung luasnya penyebaran gambar-gambar korban luka serta proses evakuasi mereka ke rumah sakit. Menurutnya, dalam sebagian pemberitaan media, dimensi kemanusiaan dari peristiwa tersebut justru tertutupi oleh penekanan pada aspek intelijen dan keamanan dari operasi itu.

Ia kemudian mengkritik pemberitaan sejumlah media Lebanon, termasuk Nidaa al-Watan, An-Nahar, dan jaringan MTV. Ia menilai media-media tersebut dalam meliput ledakan lebih banyak menyoroti penetrasi intelijen Israel ke dalam jaringan komunikasi Hizbullah serta dampak keamanan dari operasi tersebut, sementara perhatian terhadap korban manusia dinilai lebih sedikit.

Penulis tersebut juga menuduh jaringan Saudi Al-Arabiya mengadopsi narasi yang sejalan dengan Israel. Menurutnya, jaringan itu menggambarkan ledakan pager sebagai sebuah “operasi khusus” dan sebagai bukti keunggulan intelijen Israel.

Pada bagian lain artikelnya, Ammasha menggambarkan pemberitaan media Barat mengenai peristiwa tersebut secara berbeda dan merujuk pada laporan CNN dan BBC.

CNN dalam laporannya, selain berfokus pada aspek intelijen dan bagaimana perangkat tersebut meledak, juga membahas konsekuensi hukum dari operasi tersebut.

Ammasha juga menyinggung laporan BBC mengenai ledakan pager dan perangkat komunikasi nirkabel. Ia menekankan bahwa media internasional tersebut turut memberikan perhatian pada kondisi korban luka dan dampak kemanusiaan dari insiden itu.

Laporan-laporan yang diterbitkan sejak saat itu juga menyebut adanya anak-anak di antara para korban, luka berat pada bagian wajah dan tangan, serta tekanan besar terhadap rumah sakit-rumah sakit di Lebanon.

Pada akhir artikelnya, Ammasha kembali mengkritik keras media yang, menurutnya, terutama melihat peristiwa tersebut dari sudut keberhasilan intelijen dan keamanan. Ia menilai bahwa cara sebuah peristiwa berdarah diberitakan dapat memengaruhi bagaimana opini publik memahami dimensi kemanusiaan dan hukumnya.