Upaya Musuh Menghancurkan Gerakan Islam adalah Mimpi yang Tidak Akan Pernah Terwujud

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syekh Ibrahim Zakzaky, pemimpin Gerakan Islam Nigeria, dalam acara peringatan 30 tahun Peristiwa Abacha menegaskan bahwa upaya musuh untuk menghancurkan Gerakan Islam merupakan mimpi yang tidak akan pernah terwujud.

Acara tersebut digelar pada Sabtu, 12 September 2026, di kediaman Syekh Zakzaky di Abuja. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bagaimana Peristiwa Abacha terjadi serta tujuan pihak-pihak yang merancangnya.

Syekh Zakzaky mengatakan bahwa Peristiwa Abacha merupakan sebuah rencana terorganisasi untuk mengakhiri aktivitas Gerakan Islam pada masa itu.

Menurutnya, rencana tersebut dimulai dengan penangkapan para anggota gerakan. Setelah itu, para penyelenggara aksi-aksi pawai akan ditekan. Ketika situasi telah dibuat hening, langkah-langkah berikutnya direncanakan untuk melakukan pembunuhan dan mengakhiri gerakan tersebut secara keseluruhan.

Pemimpin Gerakan Islam Nigeria itu melanjutkan bahwa keteguhan para anggota gerakan, protes serta tuntutan masyarakat di dalam dan luar Nigeria, tetap berlangsungnya aksi-aksi pawai, dan perlawanan terhadap ketidakadilan meskipun berada di bawah tekanan dan mengalami berbagai kerugian telah menggagalkan pelaksanaan rencana tersebut.

Ia secara khusus menyinggung keteguhan kelompok anggota yang dikenal dengan sebutan “Yan Chaji-Chaji.”

Syekh Zakzaky menegaskan bahwa anggapan musuh bahwa mereka dapat mengakhiri Gerakan Islam merupakan “mimpi yang tidak akan pernah terwujud.”

Ia juga menekankan bahwa Gerakan Islam merupakan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat dan bahwa agama, insyaallah, akan tetap tegak.

Dalam bagian lain pidatonya, Syekh Zakzaky menjelaskan sejarah Peristiwa Abacha, bagaimana peristiwa tersebut dimulai, berbagai kejadian yang berkaitan dengannya, serta bagaimana akhirnya peristiwa itu berakhir. Ia juga berbicara mengenai konsekuensi yang menurutnya dihadapi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Ia menegaskan bahwa jalan perlawanan untuk mewujudkan nilai-nilai agama akan terus dilanjutkan.

Menurutnya, ancaman dari para penguasa dan pejabat tidak akan mampu menghentikan mereka dari upaya menegakkan agama dan mencapai tujuan-tujuan Islam.

Tahun ini menandai 30 tahun sejak Peristiwa Abacha, yang dimulai pada 12 September 1996.

Dalam rangka memperingati peristiwa tersebut, sejumlah kegiatan penghormatan dan peringatan digelar pada Kamis dan Jumat di kota Zaria, Kaduna, dan Saminaka, kemudian ditutup dengan acara puncak pada Sabtu di Abuja.