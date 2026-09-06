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Pelaksanaan Demonstrasi Anti-Zionis di Jantung Prancis

6 September 2026 - 11:48
Kode berita: 1862165
Source: ABNA
Pelaksanaan Demonstrasi Anti-Zionis di Jantung Prancis

Aktivis pro-Palestina mengutuk genosida di Jalur Gaza dengan mengadakan demonstrasi anti-Zionis di jantung Prancis.

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, pada hari Sabtu di Paris, ibu kota Prancis, telah berlangsung demonstrasi anti-Zionis dalam mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Para pendukung Palestina berkumpul di alun-alun pusat Paris dengan membawa spanduk-spanduk yang menyerukan pembebasan Palestina dan boikot terhadap rezim Zionis.

Para peserta demonstrasi dengan meneriakkan yel-yel mengutuk genosida di Jalur Gaza dan menegaskan bahwa mereka tidak akan diam di hadapan kejahatan-kejahatan ini.

Mereka juga mengkritik keheningan dunia terhadap peristiwa-peristiwa di Jalur Gaza. Para peserta demonstrasi membawa gambar-gambar kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza dan juga mengutuk agresi Israel terhadap Tepi Barat.

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