Front Barat Taiz Memanas; Pasukan Yaman Maju ke Arah Bab al-Mandab

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam beberapa jam terakhir, pasukan bersenjata Yaman dilaporkan berhasil melakukan kemajuan militer di sejumlah wilayah yang menghadap ke Selat Bab al-Mandab, di barat Taiz.

Kemajuan tersebut terjadi setelah bentrokan sengit dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Arab Saudi di dua front strategis, yakni al-Kadhah dan Maqbanah. Kedua front ini mengawasi jalur-jalur logistik utama di bagian barat Provinsi Taiz yang selama ini digunakan kelompok-kelompok tersebut untuk memperkuat pasukannya di berbagai front di wilayah pedesaan barat provinsi.

Barat Taiz Menjadi Medan Pertempuran Baru

Berdasarkan laporan harian Lebanon Al-Akhbar, kedua front tersebut memiliki arti penting bagi keamanan Selat Bab al-Mandab karena merupakan kedalaman geografis sekaligus pintu darat menuju pesisir barat, Kota Mokha, dan selat tersebut.

Wilayah al-Kadhah juga menjadi penghubung antara kawasan pegunungan dan pesisir barat Yaman. Penguasaan wilayah ini memungkinkan kemajuan menuju al-Barh, kemudian ke Mokha.

Selain itu, penguasaan al-Kadhah juga berarti kemampuan mengendalikan jalur pengiriman pasukan dan peralatan dari Aden dan Lahij menuju pesisir barat Yaman.

Karena itu, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Arab Saudi disebut semakin khawatir bahwa front-front tersebut dapat sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan bersenjata Yaman. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan kelompok tersebut, perkembangan seperti itu dapat menciptakan ancaman baru terhadap pelayaran di Selat Bab al-Mandab.

Al-Kadhah, Titik Strategis di Jalur Taiz–Mokha

Sumber-sumber lokal di Taiz mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa bentrokan dengan penggunaan berbagai jenis senjata terjadi di empat sektor utama poros Taiz, yakni al-Tuwair, al-Ahtoub, al-Kuwaihah, dan Jabal Ghubari.

Menurut sumber tersebut, pasukan bersenjata Yaman menyerang konsentrasi militer di al-Kadhah setelah memperoleh informasi intelijen mengenai rencana kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Arab Saudi, termasuk Brigade al-Nasr yang berada di bawah poros Taiz dan dikendalikan oleh Partai Islah, untuk melakukan serangan terhadap garis kontak dengan dukungan dan perencanaan Saudi.

Sementara itu, sumber-sumber militer dari kubu yang berafiliasi dengan Arab Saudi menyatakan bahwa bentrokan telah meluas ke empat front. Sebagian berada di wilayah al-Wazi'iyah, sebagian lainnya di Mawza, dan front ketiga berada di poros al-Barh di barat Taiz. Pertempuran juga terus berlangsung di front al-Kadhah di wilayah al-Ma'afir, serta di front al-Ahtoub dan al-Kuwaihah di wilayah Jabal Habashi.

Pasukan Yaman Maju di Wilayah Pegunungan

Di tengah tudingan sejumlah aktivis yang dekat dengan Uni Emirat Arab bahwa Brigade al-Nasr telah menyerahkan front al-Kadhah, sumber-sumber lapangan yang mengetahui perkembangan tersebut mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa pasukan bersenjata Yaman terlibat bentrokan sengit dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Saudi di front Maqbanah dan Jabal Habashi.

Bentrokan terjadi setelah pasukan Yaman pada dini hari sebelumnya dilaporkan berhasil menguasai sejumlah wilayah, termasuk Hamrah, al-Qawz al-Asfal, al-Rahbah, Bukit al-Khazzan, dan Masna'ah, serta sejumlah posisi strategis lainnya.

Mereka juga disebut menguasai rangkaian pegunungan yang menghadap ke desa-desa al-Afirah, al-Nuwaihah, dan al-Udhair, sejumlah bukit di distrik Mawza, serta Pegunungan al-Barashah yang menghadap ke distrik Hays.

Menurut sumber, pasukan yang berafiliasi dengan Tareq Saleh saat ini berupaya merebut kembali sebagian posisi yang telah jatuh ke tangan pasukan bersenjata Yaman. Operasi itu disebut mendapat dukungan dari pasukan Brigade al-Amaliqah, kelompok Salafi yang berbasis di Yaman selatan.

Korban di Pihak Kelompok Pro-Saudi

Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Arab Saudi mengakui tewasnya sejumlah komandan mereka dalam bentrokan di al-Kadhah dan Maqbanah. Sementara itu, AFP, mengutip sumber dari kelompok-kelompok tersebut, mengonfirmasi tewasnya 13 anggota mereka. Media yang berafiliasi dengan pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi juga melaporkan bahwa bentrokan sengit terus terjadi di berbagai front barat Taiz. Mereka menyampaikan kekhawatiran akan jatuhnya jalur strategis antara Taiz dan Mokha di kawasan al-Kadhah.

Namun media tersebut mengklaim kelompok-kelompok bersenjata yang dekat dengan Saudi berhasil merebut kembali dua posisi militer setelah sebelumnya dikuasai pasukan bersenjata Yaman. Kemudian, sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah Aden mengonfirmasi jatuhnya Jabal Nu'man di front Jabal Habashi.

Gunung tersebut memiliki sejumlah posisi penting dan mengawasi jalur-jalur logistik militer luas yang menghubungkan beberapa front.

Jabal Habashi, Titik Kunci di Barat Taiz

Sejumlah aktivis di Kota Mokha menuduh pasukan Partai Islah mundur dari posisi-posisi strategis di Jabal Habashi dan menyerahkan Jabal Nu'man.

Menurut mereka, langkah tersebut memungkinkan pasukan bersenjata Yaman menguasai sejumlah posisi di sekitar gunung dan memutus jalur pasokan pasukan gabungan yang berafiliasi dengan Arab Saudi.

Bersamaan dengan peringatan dari aktivis yang dekat dengan Tareq Saleh di pesisir barat Yaman mengenai konsekuensi jatuhnya daerah-daerah yang menghadap ke Bab al-Mandab bagi keamanan pelayaran, sumber-sumber militer di barat Taiz memperkirakan pertempuran akan semakin meningkat dalam beberapa hari mendatang.

Komando front al-Silw di tenggara provinsi, yang berada di bawah kendali pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi, juga mengumumkan pemberlakuan jam malam di kawasan Uzlah al-Dhabah dan beberapa wilayah lain karena berada langsung di garis kontak.

Rudal dan Drone Masuk dalam Pertempuran Barat Taiz

Dalam perkembangan lain, pasukan yang berafiliasi dengan Tareq Saleh—anggota Dewan Kepresidenan pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi dan bermarkas di pesisir barat Yaman—mengonfirmasi bahwa posisi mereka menjadi sasaran serangkaian serangan rudal.

Sumber-sumber yang dekat dengan pasukan tersebut menyatakan bahwa pasukan bersenjata Yaman menyerang kamp-kamp mereka di wilayah pedesaan Mokha dan selatan al-Khawkhah dengan sekitar 14 rudal balistik serta sejumlah drone. Sumber-sumber itu juga mengklaim bahwa sistem pertahanan udara berhasil menghadapi sebagian drone dan pada saat yang sama mengecilkan kemungkinan dampak signifikan serangan rudal terhadap jalannya operasi.

Namun sumber lain di Mokha dan al-Khawkhah menegaskan bahwa serangan terbaru menyebabkan ledakan besar di sejumlah kamp militer. Menurut mereka, hal tersebut mengindikasikan bahwa serangan kemungkinan menyasar gudang persenjataan, pasukan, serta peralatan tambahan.