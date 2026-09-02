Menteri Keuangan AS: Kami memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, "Scott Bessent", Menteri Keuangan AS, mengklaim bahwa Iran tidak menguasai Selat Hormuz dan bahwa Amerika mendominasi jalur perairan ini.

Ia melanjutkan dengan klaim palsu bahwa Iran berada dalam keadaan "panik", dan menyatakan bahwa Teheran di bawah tekanan ekonomi telah didorong ke aksi militer.

Pejabat Amerika ini juga, dengan merujuk pada kegagalan nota kesepahaman antara kedua pihak, mengklaim bahwa Iran tidak siap untuk mencapai kesepakatan, dan kita akan melihat kapan Teheran akan siap.

Menteri Keuangan AS selanjutnya menyatakan bahwa Washington akan melanjutkan kebijakan "pencekikan ekonomi" terhadap Iran, dan mengklaim bahwa tekanan sanksi telah membuat para pejabat dan pasukan Iran menghadapi masalah ekonomi dan keterlambatan pembayaran gaji.

Menteri Keuangan AS, sesuai dengan kebijakan tetap AS dalam menciptakan kerusuhan dan kekacauan di negara lain, dengan mengancam akan menggunakan senjata ini terhadap Iran, menyatakan: "Iran memiliki beberapa pilihan di depannya, salah satunya adalah Teheran kembali ke meja perundingan."

Melanjutkan klaimnya, ia menambahkan: "Apa yang terjadi di Iran hanyalah masalah waktu."