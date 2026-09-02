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IRGC: Kami telah memulai respons yang akan membuat menyesal; gembok Selat Hormuz akan semakin kuat

2 September 2026 - 12:25
Kode berita: 1860500
Source: ABNA
IRGC: Kami telah memulai respons yang akan membuat menyesal; gembok Selat Hormuz akan semakin kuat

Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa serangan yang dilakukan karena keputusasaan musuh justru akan membuat gembok Selat Hormuz semakin kuat.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Korps Pengawal Revolusi Islam dalam pernyataannya, dengan menekankan bahwa serangan-serangan putus asa musuh akan memperkuat gembok Selat Hormuz, menyatakan bahwa para pejuang IRGC telah memulai respons yang akan membuat para agresor menyesal.

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