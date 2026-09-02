IRGC: Kami telah memulai respons yang akan membuat menyesal; gembok Selat Hormuz akan semakin kuat

Menurut laporan kantor berita ABNA, Korps Pengawal Revolusi Islam dalam pernyataannya, dengan menekankan bahwa serangan-serangan putus asa musuh akan memperkuat gembok Selat Hormuz, menyatakan bahwa para pejuang IRGC telah memulai respons yang akan membuat para agresor menyesal.
2 September 2026 - 12:25
Kode berita: 1860500
Source: ABNA
Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa serangan yang dilakukan karena keputusasaan musuh justru akan membuat gembok Selat Hormuz semakin kuat.
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