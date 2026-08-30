Pemimpin Revolusi: Para penguasa kawasan kenali musuh sejati kalian / rakyat jangan biarkan perselisihan muncul di antara mereka

Dilaporkan oleh kantor berita Ahlul Bait (Abna) – Yang Mulia Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, dalam pesan pada Pekan Persatuan, dengan mengucapkan selamat atas hari kelahiran penuh berkah Nabi Muhammad Mustafa (saw) dan Imam Ja'far Shadiq (as), menyatakan bahwa program orang-orang jahat dan musuh Islam adalah menonjolkan perbedaan untuk melemahkan umat Islam dan menguasainya. Dengan merujuk pada jatuhnya topeng-topeng penipu dari wajah kriminal Amerika, beliau menekankan perlunya persatuan umat Islam, saling membela dalam menghadapi kekufuran, dan sinergi dalam berbagai masalah material dan spiritual. Beliau menegaskan kepada para penguasa negara-negara Islam: Penguasa kriminal Amerika dan rezim Zionis palsu adalah musuh bersumpah persatuan Islam dan seluruh umat Islam, termasuk bangsa-bangsa di Asia Barat dan Afrika Utara – karena itu kenalilah musuh sejati kalian dan hadapi rencananya.

Beliau juga, dengan merujuk pada terwujudnya pelajaran pemersatu dari mazhab Islam di Iran tercinta secara memadai, kembali menasihati rakyat agar sama sekali tidak membiarkan munculnya perselisihan apa pun di antara mereka.