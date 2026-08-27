Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Chris Wright, Menteri Energi AS, hari ini Rabu, tanpa menyebut sifat damai program nuklir Teheran dan hak Iran untuk menikmati energi ini berdasarkan ketentuan NPT, dengan mengajukan klaim tidak masuk akal menyatakan: Kami ingin mengakhiri program nuklir Iran melalui negosiasi dan inspeksi IAEA.

Menteri Energi AS, dalam upaya meyakinkan opini publik negaranya yang menghadapi berbagai masalah seperti kenaikan harga energi setelah agresi mahal terhadap Iran dan ketidakamanan Selat Hormuz yang strategis, mengklaim: Tujuan kami adalah memastikan bahwa Iran tidak memperoleh senjata nuklir; baik melalui negosiasi dan inspeksi, maupun melalui penggunaan kekerasan!

Chris Wright, tanpa mengingat bahwa Selat Hormuz yang strategis aman sebelum agresi Amerika-Zionis terhadap Iran dan destabilisasi kawasan oleh pemerintah negaranya, mengklaim: Kami tidak dapat membiarkan Iran untuk waktu yang tidak ditentukan mengancam pasokan energi global!