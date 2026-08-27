Media AS: Popularitas Trump Negatif di 47 Negara Bagian

Menurut laporan kantor berita ABNA, MSN (yang sebelumnya dikenal sebagai MSNBC), dalam sebuah laporan mengumumkan bahwa krisis popularitas Presiden AS Donald Trump telah meningkat tajam di negara bagian yang kompetitif.

Berdasarkan pengumuman media ini, angka bersih popularitas Donald Trump negatif di 47 dari 50 negara bagian AS menjelang pemilihan paruh waktu Kongres negara tersebut.

Juga dalam laporan ini disebutkan bahwa, angka bersih popularitas Trump negatif di semua negara bagian yang tahun ini pemilihan Senatnya ketat dan kompetitif.

Hal ini terjadi sementara Reuters sebelumnya telah melaporkan bahwa hasil jajak pendapat baru menunjukkan bahwa tingkat dukungan orang Amerika terhadap perang yang terus berlanjut dengan Iran telah mencapai titik terendah sejak awal konflik dan turun menjadi 31%; sementara angka ini pada bulan Maret adalah 37% dan pada awal bulan ini adalah 34%.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh kantor berita Reuters dan situs web Ipsos mengaitkan penurunan ini dengan penurunan signifikan dukungan Partai Republik terhadap perang; sehingga di antara pendukung Trump hanya 69% dari mereka yang setuju dengan kelanjutan operasi militer. Angka ini pada bulan Maret adalah 77%.

Pada saat yang sama, Trump khawatir akan dampak buruk dari perang ini terhadap citra publiknya, karena kekhawatiran tentang perpanjangan konflik semakin meningkat, dan 83% orang Amerika percaya bahwa perang akan berlanjut untuk waktu yang lama.