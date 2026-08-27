Araghchi: Terorisme Ekonomi AS terhadap Iran Harus Dikecam

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi dalam surat yang dipublikasikan pada Rabu malam, 4 September 1405 (kalender Iran) ini, menyatakan bahwa tujuan yang dideklarasikan dari apa yang disebut "operasi" ini adalah untuk mengakhiri hubungan ekonomi yang sah dengan Iran, yang didukung dengan ancaman penerapan sanksi sekunder dan penyingkiran dari sistem keuangan AS.

Menteri Luar Negeri dalam bagian lain surat ini menegaskan: apa yang disebut "operasi" ini adalah penyimpangan nyata dari putusan dan perintah Mahkamah Internasional dan menunjukkan beratnya kejahatan yang dilakukan AS terhadap rakyat Iran; karena Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan suara bulat memerintahkan bahwa pemerintah AS harus menjamin ekspor bebas (1) obat-obatan dan peralatan medis; (2) bahan makanan dan produk pertanian; dan (3) suku cadang, peralatan, dan layanan terkait (termasuk layanan garansi, pemeliharaan, perbaikan, dan inspeksi) yang diperlukan untuk keselamatan penerbangan sipil ke Iran, serta mengeluarkan "izin dan kewenangan yang diperlukan" dan memfasilitasi transfer pembayaran serta dana terkait lainnya.