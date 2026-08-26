Axios: AS untuk Saat Ini Tidak Berniat Melakukan Serangan Militer Skala Besar terhadap Iran

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, portal berita "Axios" mengutip seorang pejabat AS melaporkan bahwa Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, telah mengatakan kepada sejumlah rekannya bahwa Washington saat ini tidak berniat meluncurkan serangan baru terhadap Iran atau kembali ke operasi militer skala besar.

Berdasarkan laporan ini, Rubio pada saat yang sama tidak menutup kemungkinan serangan AS jika Iran terlebih dahulu mengambil tindakan militer, dan telah menguraikan garis besar kebijakan pemerintahan Trump terhadap Iran kepada sejumlah pejabat.

Pejabat AS ini juga mengatakan bahwa kebijakan baru Washington terhadap Iran mencakup penghindaran tindakan militer dalam kondisi saat ini dan peningkatan tekanan ekonomi.

Ia mengklaim bahwa Iran telah kehilangan kendali atas Selat Hormuz dan sekarang AS yang menguasainya.

Axios juga mengutip pejabat AS mengklaim bahwa blokade telah merampas pendapatan minyak Iran, dan selama dua minggu terakhir hampir tidak ada kapal tanker yang terlihat di Pulau Kharg.