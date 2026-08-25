"Al-Akhbar": Tamparan Keras yang Dilayangkan Duta Besar Iran kepada Amerika dan Pemerintah Lebanon

Menurut kantor berita "Abna", surat kabar Lebanon "Al-Akhbar" menulis bahwa kesepakatan mengenai kelanjutan kehadiran "Mohammadreza Sheibani", duta besar Iran di Beirut, merupakan tamparan keras bagi arus yang dalam beberapa hari terakhir telah meluncurkan kampanye untuk mencegah kelanjutan kehadirannya di Lebanon; arus yang dipimpin oleh "Michel Issa", duta besar Amerika di Beirut, "Youssef Raji", menteri luar negeri, dan partai "Kekuatan Lebanon". Arus ini gagal dalam upaya politik dan medianya untuk mencegah solusi apa pun yang memungkinkan Iran mempertahankan kehadiran politiknya di Lebanon, dan tidak mampu mengakhiri situasi dengan mengusir duta besar Iran dari negara tersebut, dan akhirnya tercapai kesepakatan yang mengarah pada kelanjutan kehadiran Mohammadreza Sheibani di Lebanon.

Menurut pernyataan surat kabar Lebanon ini, Mayor Jenderal "Hassan Chaker", Direktur Jenderal Keamanan Umum Lebanon, adalah mediator negosiasi politik yang meyakinkan Joseph Aoun, Presiden Lebanon, untuk mengadopsi formula yang akan menghindari eskalasi ketegangan dengan Iran. Informasi yang ada menunjukkan bahwa jalur ini juga dikoordinasikan dengan "Nabih Berri", Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memastikan dukungan politik yang diperlukan bagi formula akhir kasus ini.

Akhirnya Sheibani diberikan izin tinggal 6 bulan di wilayah Lebanon, dan dengan menggunakan paspor diplomatik Iran-nya ia mengajukan permohonannya kepada Keamanan Umum dan memperoleh izin tinggalnya berdasarkan kewenangan hukum yang ditetapkan dalam konstitusi Lebanon, khususnya pasal 21-nya.

Surat kabar ini menambahkan bahwa Michel Issa, duta besar Amerika di Lebanon, sambil terus menghasut terhadap Iran di kafe-kafe dan dalam pertemuannya dengan politisi Lebanon, meluncurkan kampanye yang justru berujung pada kemenangan Iran. Ia ingin menjadikan pengusiran Sheibani sebagai ujian untuk mengukur sejauh mana pengaruh Washington di Lebanon guna mengambil sikap keras terhadap Iran, namun keputusan akhirnya adalah bahwa pemerintah Lebanon mempertahankan kerangka hukum kehadiran orang ini dan membiarkan pintu tetap terbuka untuk interaksi politik dengan Teheran.

Namun yang lebih penting, masalah ini tidak terbatas pada izin tinggal administratif 6 bulan saja; informasi yang ada menunjukkan bahwa Teheran bermaksud untuk memanfaatkan Sheibani dalam peran politik baru sebagai "utusan khusus untuk urusan Lebanon dan Suriah".