Yaman Isyaratkan Perluasan Blokade Laut; Israel Disebut Berupaya Memperkuat Pertahanan Udara Arab Saudi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Meskipun kebuntuan yang dihadapi Arab Saudi di Yaman semakin dalam, para sekutu Riyadh tampaknya belum siap memberikan dukungan yang melampaui bantuan intelijen dan konsultasi keamanan.

Pada saat yang sama, Arab Saudi bergerak melalui beberapa jalur untuk memperkuat kemampuan pertahanannya, terutama sistem pertahanan udara. Hal ini menjadi semakin penting setelah lebih dari dua pertiga persediaan amunisi sistem Patriot PAC-3 milik negara tersebut disebut telah digunakan untuk melindungi fasilitas-fasilitas Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan harian Lebanon Al-Akhbar, penggunaan penasihat dan pakar militer asing oleh Arab Saudi dalam perang Yaman bukanlah hal baru.

Selain keterlibatan sejumlah negara Arab dan negara-negara kawasan Teluk dengan pasukan serta perlengkapan militer dalam perang Yaman, Amerika Serikat sejak awal perang juga terlibat dalam pemberian dukungan intelijen dan teknis serta pengisian bahan bakar di udara bagi pesawat-pesawat.

Inggris juga terlibat melalui jaringan luas penasihat militer, perwira penghubung, tenaga teknis, dan para ahli yang bekerja dalam bidang pusat komando dan koordinasi, pelatihan, serta perawatan dan pemeliharaan perlengkapan militer.

Peran Israel Semakin Menonjol dalam Mendukung Arab Saudi

Hal baru pada tahap ini adalah Israel disebut memperoleh posisi yang lebih menonjol dalam proses dukungan terhadap Arab Saudi. Meski demikian, Tel Aviv masih menahan diri dari melakukan serangan pendahuluan terhadap Yaman karena menilai bahwa tindakan militer baru belum tentu mampu mencapai tujuan pencegahan.

Dalam konteks ini, Ben Caspit, penulis Al-Monitor, dengan mengutip sumber-sumber intelijen Israel melaporkan bahwa persoalan daya tangkal masih belum terpecahkan dan belum terdapat kemampuan yang jelas untuk mencegah gerakan Ansarullah, baik dari pihak Amerika Serikat, Israel, maupun Arab Saudi.

Penulis tersebut juga mengutip seorang pejabat keamanan Israel yang menyampaikan kekhawatiran mengenai peningkatan kinerja angkatan bersenjata Yaman serta berkembangnya kemampuan darat dan intelijen mereka.

Atas dasar itu, sebagai alternatif dari keterlibatan militer secara langsung, Tel Aviv disebut mengusulkan peningkatan dukungan intelijen kepada Riyadh dan partisipasi dalam pembentukan sistem pertahanan udara untuk melindungi wilayah udara Arab Saudi.

Israel Berupaya Membangun Gambaran Intelijen mengenai Ansarullah

Sejak meluasnya front dukungan Yaman terhadap Palestina setelah perang Gaza, Israel disebut menyadari bahwa menghadapi Ansarullah tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan udara.

Menurut laporan tersebut, yang terlebih dahulu diperlukan adalah gambaran intelijen yang akurat mengenai struktur organisasi, para pemimpin, kemampuan, dan jaringan penempatan pasukan Ansarullah.

Karena itu, intelijen militer Israel membentuk unit khusus untuk mengumpulkan informasi mengenai Ansarullah dan memantau pergerakannya.

Unit ini terutama mengandalkan penyadapan komunikasi telepon dan sinyal, penggunaan citra satelit, serta puluhan warga Yahudi keturunan Yaman yang tumbuh dalam keluarga yang pernah tinggal di Yaman atau tetap mempertahankan tradisi dan dialek Yaman.

Menurut laporan media Israel pada waktu itu, mereka digunakan untuk membantu pengumpulan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai budaya Yaman.

Salah satu terobosan intelijen penting yang disebut berhasil dicapai Israel terjadi pada Agustus 2025, ketika Israel berhasil menyerang sebuah pertemuan yang dihadiri kepala pemerintahan Yaman, sejumlah menteri, serta Abdul Karim al-Ghamari, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yaman.

Menurut hasil penyelidikan yang dipublikasikan pihak Yaman pada saat itu, penyadapan komunikasi telepon membantu mengungkap lokasi pertemuan tersebut, yang disebut bersifat sipil.

Kerja Sama Pertahanan Riyadh–Tel Aviv

Kerja sama Israel dengan Arab Saudi disebut tidak terbatas pada dukungan intelijen. Robert Pape, profesor ilmu politik Universitas Chicago dan kepala Chicago Project on Security and Threats, mengungkapkan bahwa Riyadh secara diam-diam meminta Tel Aviv menggunakan kemampuannya untuk memperkuat pertahanan udara Saudi terhadap rudal dan pesawat nirawak yang datang dari Yaman.

Menurut Pape, kerja sama tersebut berlangsung melalui saluran yang dimediasi Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Melalui mekanisme itu, Arab Saudi disebut masuk ke dalam sistem peringatan dini dan memperoleh data pelacakan serta pengukuran yang membantu mendeteksi dan mencegat ancaman.

Pape menilai perkembangan tersebut menunjukkan perubahan dalam jaringan keamanan regional, dengan semakin terintegrasinya kemampuan intelijen Israel ke dalam mekanisme pertahanan Arab Saudi. Hal ini terjadi pada saat Washington dinilai semakin enggan menanggung biaya intervensi militer langsung.

Penulis tersebut menggambarkan kerja sama Saudi–Israel lebih sebagai “transaksi untuk bertahan hidup” daripada sebagai perkembangan diplomatik atau langkah langsung menuju perjanjian politik antara Riyadh dan Tel Aviv.

Yaman Memperingatkan Perluasan Cakupan Respons

Di sisi lain, Yaman memandang setiap bentuk keterlibatan asing dalam mendukung perang Arab Saudi terhadap Yaman—baik melalui penasihat dan pakar, informasi intelijen, sistem pertahanan udara, maupun dukungan teknis dan logistik—sebagai keterlibatan nyata dalam perang, terlepas dari bentuk maupun tingkat kehadiran di lapangan.

Dari sudut pandang ini, perluasan keterlibatan asing berarti pula perluasan cakupan respons. Yaman bahkan disebut telah mengancam akan memasukkan negara-negara yang memberikan dukungan militer kepada Arab Saudi ke dalam perhitungan konfrontasi maritimnya. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mencegah pelayaran kapal melalui Selat Bab al-Mandab.

Perbedaan Penilaian Israel mengenai Langkah Arab Saudi Selanjutnya

Pilihan Arab Saudi dalam menghadapi perkembangan terbaru Ansarullah di Yaman disebut semakin terbatas. Pada saat Riyadh mengikuti konsultasi militer regional yang juga melibatkan Israel dengan dukungan Amerika Serikat, Arab Saudi pada saat yang sama berupaya meredakan ketegangan melalui jalur mediasi.

Dalam konteks ini, Reuters, dengan mengutip tiga pejabat Iran, disebut melaporkan bahwa China secara diam-diam menghubungi Iran dan, atas permintaan Arab Saudi, meminta Teheran menggunakan pengaruhnya untuk menahan Ansarullah.

Riyadh juga disebut meminta Asim Munir, Panglima Angkatan Darat Pakistan, agar menghubungi Teheran dengan tujuan serupa, khususnya untuk mencegah serangan terhadap fasilitas ekonomi Arab Saudi.

Tekanan Serentak terhadap Riyadh

Upaya-upaya tersebut berlangsung pada saat tekanan terhadap Arab Saudi disebut meningkat. Yoel Guzansky, peneliti Institute for National Security Studies Israel, menggambarkan tekanan itu sebagai salah satu yang paling berat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut penilaiannya, Arab Saudi menghadapi tekanan secara bersamaan, mulai dari gangguan pelayaran di Selat Hormuz dan dampaknya terhadap kemampuan ekspor minyak, ancaman kelompok-kelompok Irak terhadap infrastruktur Saudi, hingga ancaman Yaman terhadap Selat Bab al-Mandab.

Guzansky menilai keterbatasan dukungan luar negeri mempersempit ruang gerak Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi, terutama setelah ia berupaya menghindari keterlibatan langsung dalam konflik dan tetap mempertahankan jalur komunikasi dengan Iran.

Menurut analis tersebut, tekanan ini dapat mendorong Riyadh menuju kesepahaman langsung dengan Teheran, baik untuk membuka kembali Selat Hormuz maupun memanfaatkan pengaruh Iran guna meredakan Ansarullah Yaman dan kelompok-kelompok Irak.

Namun ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut bukan lahir dari kepercayaan Arab Saudi terhadap Iran, melainkan dari perhitungan untuk mengurangi ketegangan dan menjamin jalur ekspor.

Guzansky juga memperingatkan bahwa proses tersebut dapat memberikan keuntungan politik kepada Teheran dan menyerukan kepada Tel Aviv serta Washington agar menyediakan opsi praktis lain bagi Riyadh sehingga ketergantungan Arab Saudi terhadap Iran tidak meningkat.

Pertemuan Rahasia Para Panglima Militer Israel dan Negara-Negara Arab

Harian Yedioth Ahronoth juga mempublikasikan rincian tambahan mengenai pertemuan rahasia yang disebut berlangsung di Jerman. Pertemuan tersebut dihadiri Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, dan para mitranya dari tujuh negara Arab. Di antara peserta disebut terdapat Fayyadh bin Hamed al-Ruwaili, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Arab Saudi. Komandan CENTCOM, Brad Cooper, juga disebut menghadiri pertemuan tersebut.

Menurut laporan surat kabar itu, Zamir memberikan penjelasan kepada para peserta mengenai operasi militer Israel di Suriah, Lebanon, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yaman. Tujuan pertemuan disebut untuk memperkuat hubungan militer, keamanan, dan intelijen antara para pihak.

Kerja Sama Intelijen dan Jalur Alternatif Ekspor Minyak

Menurut Yedioth Ahronoth, kerja sama Israel dan Arab Saudi dengan mediasi Amerika Serikat secara bertahap mulai terbentuk dalam bentuk pertukaran intelijen untuk melindungi pangkalan-pangkalan militer dan infrastruktur minyak.

Kerja sama itu juga disebut mencakup upaya menemukan jalur alternatif ekspor minyak yang memungkinkan minyak Saudi mencapai pasar internasional tanpa melewati Selat Hormuz maupun Bab al-Mandab.

Smadar Perry, penulis di surat kabar tersebut, memperkirakan kerja sama ini akan terus berkembang dan bahkan dapat membuka kemungkinan bergabungnya Arab Saudi ke dalam kerangka yang serupa dengan Kesepakatan Abraham.

Catatan: saya mempertahankan kata-kata seperti “disebut”, “menurut laporan”, dan “menilai” pada bagian-bagian tertentu karena teks sumber sendiri mengandalkan laporan media, sumber intelijen, dan analisis pihak tertentu. Ini penting agar klaim mengenai kerja sama rahasia Saudi–Israel, permintaan diplomatik, maupun rencana blokade laut tidak berubah menjadi pernyataan fakta yang lebih pasti daripada teks aslinya.