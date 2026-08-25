Trump: Korea Selatan Menolak Bergabung dengan Kami Melawan Iran

Menurut kantor berita "Abna", Donald Trump, Presiden AS, yang karena agresinya yang mahal terhadap Iran telah menghadapi berbagai masalah dan tidak lagi mampu menghadapi negara lain, mencoba melakukan pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara.

Presiden AS hari ini, Selasa, memposting pesan di halaman pribadinya di Truth Social dan mengklaim: "Mengingat hubungan saya yang sangat baik dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, saya tidak senang bahwa Amerika Serikat telah lama menyetujui partisipasi dalam latihan militer bersama dengan Korea Selatan."

Donald Trump kemudian mengklaim: "Latihan ini tidak hanya mahal – dengan sebagian besar biaya (seperti biasa!) ditanggung oleh AS – tetapi juga mengirimkan pesan yang sama sekali tidak pantas dan bermusuhan kepada negara yang selama seluruh masa kepresidenan Donald J. Trump telah bersikap tidak mengancam dan penuh hormat."

Ia kemudian mengklaim: "Oleh karena itu, mengingat sudah terlambat untuk membatalkan latihan ini, saya memerintahkan Menteri Pertahanan (Perang), Pete Hegseth, untuk secara signifikan mengurangi skala latihan militer bersama ini!"

Trump mengungkapkan motivasi sebenarnya di balik pendekatan yang tampak bersahabat dan menipu terhadap Korea Utara ini: "Meskipun ini mungkin agak tidak terkait (?), baru-baru ini saya bertanya kepada Presiden Korea Selatan apakah ia bersedia bergabung dengan kami dalam perlucutan senjata nuklir Republik Islam Iran, dan ia menjawab: 'Tidak, terima kasih.'"