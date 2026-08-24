Baghai: Kami Tidak Akan Membiarkan Akhir Perang Ditentukan oleh Syarat Agresor

Menurut koresponden "Abna," Ismail Baghai dalam konferensi pers menyatakan: "Pekan Pemerintahan" sangat penting bagi kita semua, dan kami berterima kasih kepada semua pelayan rakyat. Kami menghormati dan mengenang para syuhada Rajai, Bahnar, Raisi, dan syuhada Menteri Luar Negeri Amir Abdollahian.

Ia melanjutkan: selama perang yang dipaksakan, empat siswa menjadi korban agresi Amerika dan tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi; kami kirimkan salam untuk roh-roh mereka.

Juru bicara diplomasi menambahkan: besok, tanggal 3 Shahrivar, mengingatkan kita pada September 1941. Mengingat tanggal ini sangat penting bagi kita, terutama saat ini, untuk mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mencegah campur tangan dan agresi asing terhadap keutuhan Iran selain kekuatan dan kedaulatan nasional.

Ia menambahkan: ini adalah pelajaran yang telah dimanfaatkan dengan baik oleh Republik Islam dalam lima dekade ini untuk memperkuat Iran. Hari ini kita menyaksikan bahwa musuh-musuh, meskipun dengan segala konspirasi, tidak berhasil menundukkan rakyat Iran – ini adalah hasil dari pembelajaran dari pengalaman-pengalaman historis ini.

Baghai, mengenai penekanan pemerintahan ke-14 dan presiden tentang reformasi sistem administrasi dan langkah-langkah Kementerian Luar Negeri, mengatakan: Kementerian Luar Negeri sejak Juni 2025, berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan dalam 17 poin, telah mengambil serangkaian langkah untuk mereformasi sistem administrasi dan meningkatkan kinerja. Sebuah komite dibentuk di bawah pengawasan departemen administrasi dan keuangan dengan partisipasi sektor-sektor terkait di Kementerian Luar Negeri. Selama satu setengah tahun kami menghadapi kondisi perang, dan kementerian melanjutkan tugasnya dalam situasi perang. Jaringan diplomatik Iran di seluruh dunia aktif untuk menyuarakan suara rakyat Iran ke seluruh dunia. Kementerian Luar Negeri diakui sebagai salah satu lembaga terdepan dalam melaksanakan hal-hal yang diusulkan kepadanya.