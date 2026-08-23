Intercept: Mossad Gagal di Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, situs web Intercept menulis bahwa kegagalan Mossad di Iran, setelah prediksi gagal terkait pembunuhan para komandan dan menghasut opini publik Iran untuk menggulingkan sistem, telah memicu krisis internal di wilayah-wilayah pendudukan.

Berdasarkan laporan ini, kegagalan intelijen rezim Zionis di Iran telah membawa konsekuensi internal yang semakin meningkat; konsekuensi yang disertai dengan meningkatnya kritik terhadap kinerja dinas intelijen «Mossad» dan kegagalan perhitungan organisasi ini untuk menggulingkan sistem Iran dari dalam. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya perbedaan pendapat di dalam lembaga-lembaga Zionis mengenai efektivitas opsi militer.

Intercept, dengan merujuk pada «kegagalan bersejarah Mossad» dalam hal ilusi tentang perubahan kedaulatan di Iran, menulis bahwa kegagalan ini menyebabkan ledakan krisis internal di wilayah-wilayah pendudukan.

Situs web ini dalam artikelnya juga membahas konsekuensi dari pemecatan mendadak dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap para komandan senior di dinas intelijen Mossad, menyusul kegagalan besar operasi intelijen terhadap Iran.