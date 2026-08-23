Klaim Menteri Energi AS: Kami Tingkatkan Produksi Minyak dan Gas ke Level Tertinggi

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip jaringan Al Jazeera, Chris Wright, Menteri Energi AS, mengumumkan bahwa negaranya telah meningkatkan produksi minyak dan gas ke tingkat maksimum dan kini menjadi produsen minyak dan gas terbesar di dunia.

Ia berkata: "Kami meningkatkan produksi ke level tertinggi, dan hal inilah yang membuat Amerika menjadi produsen minyak dan gas terbesar di dunia."

Wright, bagaimanapun, tidak menyebutkan angka produksi minyak dan gas negaranya, tetapi dalam infografis yang terlihat di situs web Departemen Energi AS selama masa jabatan kedua Donald Trump, terlihat produksi bulanan 24 juta barel minyak yang menurut klaim situs tersebut, melebihi total produksi Arab Saudi (10,9 juta barel) dan Rusia (10,5 juta barel).