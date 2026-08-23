Lanjutan Ilusi Presiden AS tentang Kepemilikan Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip jaringan Al Jazeera, Donald Trump, Presiden AS, dalam klaim baru yang mencerminkan keinginan sebelumnya untuk menguasai Selat Hormuz, menyatakan: "Kami mengawal lebih dari 1000 kapal di Selat Hormuz."

Klaim Trump muncul sementara menurut data perusahaan pelayaran laut, lalu lintas di Selat Hormuz telah turun hingga kurang dari 4% dari tingkat sebelum agresi AS terhadap Iran pada Maret lalu.

Ia juga, dalam tindakan yang sangat tidak pantas dan ekspansionis, membagikan gambar di halaman resmi Truth Social-nya yang bertuliskan: «Selat Hormuz adalah wilayah baru Amerika.»