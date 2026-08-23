Lanjutan Pelanggaran Gencatan Senjata di Lebanon; Rezim Israel Menargetkan Beberapa Wilayah

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip jaringan Al-Mayadeen, koresponden jaringan ini melaporkan bahwa tentara rezim Israel melakukan ledakan di sekitar kota «Al-Qantra» di Lebanon selatan.

Berdasarkan laporan ini, artileri tentara rezim Israel juga menembaki area sekitar «Martaafa al-Dabsha» di Lebanon selatan.

Jaringan ini juga melaporkan serangan udara Israel terhadap kota «Al-Mansouri».

Berdasarkan laporan jaringan ini, sekitar kota «Sarbin» di Lebanon selatan juga menjadi sasaran serangan Zionis.

Jaringan ini juga mengumumkan bahwa tentara rezim Israel melakukan dua ledakan di kota-kota «Hadatha» dan «At-Tayiba» di Lebanon selatan.

Lanjutan Serangan Rezim Israel terhadap Lebanon Selatan

Media Lebanon melaporkan kelanjutan serangan tentara rezim Israel terhadap berbagai wilayah di Lebanon selatan dan menyatakan bahwa jet tempur dan artileri rezim ini menargetkan sekitar perbukitan «Ad-Dabsha» dan «Ali at-Tahir».

Sumber berita melaporkan bahwa sekitar perbukitan «Ad-Dabsha» di area «Duha Kfarraman» di Lebanon selatan kembali menjadi sasaran serangan Zionis.