Rezai: Kami Pasti Akan Mengalami Perubahan dalam Metode Perang

Menurut laporan kantor berita Mehr, Jenderal Mohsen Rezai, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, mengatakan: "Telah terjadi evolusi dalam strategi pertahanan Iran, dan sejak perang paksa kedua, kami terus berkembang secara defensif-politik. Iran hari ini bukanlah Iran sebelum perang; hal ini juga berlaku bagi Amerika yang sok kuasa, dan citra Amerika yang cinta damai dan berhias telah berubah di benak pemuda Iran."

Ia menambahkan: "Seluruh dunia memandang Iran dengan pandangan baru. Setelah beberapa putaran negosiasi dan pengingkaran janji Amerika, perlu dilakukan perbaikan dalam perilaku diplomatik Republik Islam Iran dengan dunia."

Rezai menekankan: "Amerika mengira mereka dapat mengakhiri perang melawan Iran dalam beberapa hari dan menguasai seluruh minyak dan gas Iran serta kawasan. Sekitar 1.200 kapal tanker menjadi tidak berguna, dan hampir lebih dari 15% armada global dikeluarkan dari perdagangan. Biaya transportasi kapal tanker meningkat."

Ia melanjutkan: "Kebodohan Trump menyerang Iran semakin meningkatkan keinginan masyarakat dunia akan bom atom, terutama ketika mereka melihat bahwa keanggotaan di IAEA dan NPT tidak menghalangi serangan AS. Trump telah menciptakan ketidakamanan nuklir, bukan keamanan nuklir."

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, merujuk pada keanggotaan Iran dalam pengamanan internasional, menekankan: "Iran telah menerima semua pengamanan internasional, melaksanakannya, menjadi anggota NPT, dan menyetujui inspeksi. Iran adalah satu-satunya negara yang paling maju dalam mematuhi peraturan energi nuklir dibandingkan semua negara."

Ia melanjutkan: "Dunia setelah agresi militer AS terhadap Iran melihat bahwa memiliki bom atom lebih efektif daripada ratusan F-35. Sayap dan ekor F-35 hancur di Iran, dan negara-negara Arab tidak percaya pada senjata Amerika. Rakyat Amerika menentang perang dengan Iran dan tidak mendukung militer dan pemerintah AS. Di Iran, namun, rakyat dan pemerintah bersatu di belakang angkatan bersenjata."

Ia menambahkan: "Kami mengatakan kepada semua negara tetangga: jangan menjadi mitra dalam perang ekonomi dengan Amerika, jika tidak, kami akan menganggap kalian sebagai musuh. Kami tidak mencari perluasan perang, tetapi jika negara-negara di sekitar Iran bekerja sama dengan Amerika dalam perang ekonomi, kami akan menyerang kepentingan mereka."