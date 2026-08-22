Menurut kantor berita ABNA, surat kabar "New York Times" dalam analisis yang ditulis oleh Alexandra Stark, memperingatkan agar tidak meremehkan peran "Ansarullah" Yaman sebagai "kekuatan proxy bagi Iran" dan menekankan bahwa kemampuan Ansarullah dan posisi maritim Yaman telah memberi mereka dampak yang melampaui arena domestik dan mengubah mereka menjadi aktor di tingkat regional dan internasional.

Peneliti tersebut menulis dalam analisisnya: "Hanya beberapa tahun lalu, Ansarullah Yaman ditempatkan di tingkat kedua atau ketiga dari poros perlawanan Iran, yang menyebabkan para pembuat kebijakan Amerika memperlakukan mereka sebagai kekuatan yang tunduk pada Teheran. Tetapi meskipun memanfaatkan senjata, pelatihan, dan pengalaman Iran, Ansarullah memiliki kepentingan spesifik mereka sendiri dan bertindak berdasarkan kepentingan tersebut."

Ia memperingatkan agar terus mengabaikan pentingnya Ansarullah di Yaman dan percaya bahwa perkembangan terbaru menunjukkan transformasi mereka menjadi pihak yang berpengaruh dalam perhitungan regional dan internasional, yang perannya tidak dapat diabaikan ketika mengkaji kasus-kasus perang dan perdamaian di kawasan.

Analisis ini menyoroti kemampuan Ansarullah dalam memanfaatkan posisi geografis dan maritim Yaman sebagai alat strategis dan menambahkan bahwa pengaruh mereka tidak lagi terbatas pada isu-isu Yaman, tetapi telah meluas ke berkas-berkas regional dan internasional, terutama keamanan pelayaran dan konflik di kawasan.

Alexandra Stark berpendapat bahwa salah satu aspek penting dari kinerja Ansarullah adalah kemampuan mereka dalam memilih waktu eskalasi ketegangan dalam rangka melayani tujuan mereka dan memperkuat posisi negosiasi mereka.