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Turki Mengeluarkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu

21 Agustus 2026 - 22:51
Kode berita: 1855268
Source: ABNA
Turki Mengeluarkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu

Menteri Kehakiman Turki mengumumkan bahwa Ankara sehubungan dengan penuntutan hukum yang sedang berlangsung terhadap Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida, telah meminta Interpol untuk mengeluarkan «pemberitahuan merah» (Red Notice) untuknya.

Menurut kantor berita "Abna" mengutip kantor berita "Anadolu", Turki meminta Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) untuk menangkap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis.

Berdasarkan pengumuman media ini, Menteri Kehakiman Turki Akin Gürlek menyatakan bahwa negaranya sehubungan dengan penuntutan hukum yang sedang berlangsung terhadap Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida, telah meminta Interpol untuk mengeluarkan «pemberitahuan merah» (Red Notice) untuknya.

Permintaan serupa juga diajukan terhadap salah satu pejabat rezim ini karena kejahatan terhadap aktivis Armada Global «Marmara» (Global Solidarity Flotilla).

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