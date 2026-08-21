Turki Mengeluarkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu

Menurut kantor berita "Abna" mengutip kantor berita "Anadolu", Turki meminta Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) untuk menangkap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis.

Berdasarkan pengumuman media ini, Menteri Kehakiman Turki Akin Gürlek menyatakan bahwa negaranya sehubungan dengan penuntutan hukum yang sedang berlangsung terhadap Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida, telah meminta Interpol untuk mengeluarkan «pemberitahuan merah» (Red Notice) untuknya.

Permintaan serupa juga diajukan terhadap salah satu pejabat rezim ini karena kejahatan terhadap aktivis Armada Global «Marmara» (Global Solidarity Flotilla).