Tajikistan Mengajukan Permintaan Impor Produk Minyak dari Iran

Menurut kantor berita "Abna" mengutip kantor berita "Reuters", Kementerian Perhubungan Tajikistan menyatakan bahwa negara Asia Tengah ini, mengingat pemasok tradisionalnya – Rusia – kini sedang menghadapi kekurangan bahan bakar sendiri, telah mengajukan permintaan impor 2,5 juta ton minyak dan produk minyak dari Iran.

Kementerian tersebut dalam pernyataan di situs webnya mengumumkan bahwa Tajikistan meminta 2,55 juta ton bahan bakar, termasuk 2 juta ton minyak mentah, 150 ribu ton bensin, 300 ribu ton solar, dan 100 ribu ton bahan bakar jet (kerosen).

Menurut Reuters, Tajikistan secara tradisional memasok hingga 80% produk minyaknya dari Rusia, tetapi negara berbahasa Persia ini juga memiliki ikatan budaya dan bahasa yang erat dengan Iran.

Dalam pernyataan tersebut, jangka waktu tertentu untuk pengiriman ini tidak diumumkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia menghadapi kekurangan bahan bakar seiring dengan serangan drone Ukraina terhadap kilang minyaknya. Untuk menstabilkan pasar bahan bakar domestik, Rusia memberlakukan larangan ekspor solar, bensin, dan bahan bakar jet (kerosen).