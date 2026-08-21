Kantor Netanyahu: Erdoğan adalah «diktator anti-Semit»

Menurut kantor berita "Abna" mengutip kantor berita "Shihab", kantor Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengenai serangan udara rezim ini ke Suriah dan reaksi Turki terhadapnya, menyatakan: «Recep Tayyip Erdoğan berusaha memperluas agresinya terhadap Israel melalui Suriah, dan Israel tidak akan mentolerir hal itu.»

Dalam pernyataan kantor Netanyahu mengenai hal ini disebutkan: «Upaya memalukan Erdoğan untuk mengintimidasi para pemimpin politik dan militer Israel tidak akan membuahkan hasil. Israel akan melanjutkan tindakan tegasnya terhadap upaya Turki untuk meng destabilisasi kawasan dan terhadap setiap ancaman terhadap keamanannya.»