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CNN: Trump Tidak Puas Iran Tidak Menyerah pada Tuntutannya

19 Agustus 2026 - 11:35
Kode berita: 1854406
Source: ABNA
CNN: Trump Tidak Puas Iran Tidak Menyerah pada Tuntutannya

Pejabat Amerika mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak puas karena Iran tidak menyerah pada tuntutannya.

Menurut laporan kantor berita ABNA, CNN mengutip sumber-sumber yang mengetahui melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan utusan-utusan seniornya untuk menghentikan pembicaraan dengan Iran.

CNN dengan mengacu pada pernyataan seorang pejabat AS mengumumkan bahwa Donald Trump telah meminta utusan-utusan seniornya untuk menghentikan negosiasi mereka dengan Teheran.

CNN juga menambahkan dengan mengutip sumber: Pejabat AS telah memberi tahu sekutu-sekutu mereka bahwa mereka sedang mengubah strategi dan bermaksud untuk menerapkan proses "pencekikan bertahap" terhadap Iran.

Jaringan ini juga melaporkan dengan mengutip pejabat AS: Trump tidak puas dengan ketidaksiapan Teheran untuk menanggapi tuntutannya dan ingin menunggu sampai para pemimpin Iran menunjukkan kesiapan baru untuk mencapai kesepakatan yang ia cari.

Pejabat AS juga menekankan: Diharapkan bahwa sanksi yang sangat keras dan berat akan segera diterapkan terhadap Iran.

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