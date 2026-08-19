CNN: Trump Tidak Puas Iran Tidak Menyerah pada Tuntutannya

Menurut laporan kantor berita ABNA, CNN mengutip sumber-sumber yang mengetahui melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan utusan-utusan seniornya untuk menghentikan pembicaraan dengan Iran.

CNN dengan mengacu pada pernyataan seorang pejabat AS mengumumkan bahwa Donald Trump telah meminta utusan-utusan seniornya untuk menghentikan negosiasi mereka dengan Teheran.

CNN juga menambahkan dengan mengutip sumber: Pejabat AS telah memberi tahu sekutu-sekutu mereka bahwa mereka sedang mengubah strategi dan bermaksud untuk menerapkan proses "pencekikan bertahap" terhadap Iran.

Jaringan ini juga melaporkan dengan mengutip pejabat AS: Trump tidak puas dengan ketidaksiapan Teheran untuk menanggapi tuntutannya dan ingin menunggu sampai para pemimpin Iran menunjukkan kesiapan baru untuk mencapai kesepakatan yang ia cari.

Pejabat AS juga menekankan: Diharapkan bahwa sanksi yang sangat keras dan berat akan segera diterapkan terhadap Iran.