Saingan Netanyahu dalam Pemilu Knesset: Qatar adalah Musuh Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri rezim Zionis yang menjadi saingan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri saat ini, dalam pemilihan mendatang di wilayah pendudukan, mengatakan: "Qatar bukanlah negara yang rumit atau negatif, melainkan musuh. Siapa pun yang tidak memahami bahwa Qatar adalah musuh, tidak dapat memimpin Israel."

Ia menambahkan: "Lembaga keamanan memperingatkan kabinet Israel tentang bahaya mengerikan dari pengaruh Qatar, dan menghentikan transaksi keamanan dengan negara ini, namun kepemimpinan politik di Tel Aviv masih menutup mata terhadap bahaya kanker antisemit yang merugikan kita ini."

Saingan elektoral Netanyahu mengatakan: "Dalam kabinet masa depan, kami akan mendeklarasikan Qatar sebagai negara musuh dan akan membasmi kanker ini yang telah mengirimkan metastasisnya ke berbagai bagian Israel dan bahkan mencapai kantor Perdana Menteri, dari tengah-tengah kita."

Meskipun ada klaim Bennett tentang kedekatan Qatar dengan kabinet Netanyahu, Doha memiliki hubungan erat dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas.