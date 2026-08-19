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Galibaf: Dengan meningkatkan tekanan, Anda tidak bisa mendapatkan konsesi dari Iran

19 Agustus 2026 - 11:37
Kode berita: 1854412
Source: ABNA
Galibaf: Dengan meningkatkan tekanan, Anda tidak bisa mendapatkan konsesi dari Iran

Ketua Majelis Permusyawaratan Islam (Majlis) menerbitkan sebuah unggahan di mana ia menulis: «Orang Amerika berpikir bahwa dengan memberikan tekanan lebih besar kepada Iran, mereka dapat memperoleh konsesi yang tidak pernah menjadi bagian dari teks kesepakatan.»

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam dalam sebuah unggahan berbahasa Inggris di salah satu media sosial menulis: «Orang Amerika berpikir bahwa dengan memberikan tekanan lebih besar kepada Iran, mereka dapat memperoleh konsesi yang tidak pernah menjadi bagian dari teks kesepakatan.»

Ia juga menambahkan: «Bessent (Menteri Keuangan) dan Hegseth (Menteri Pertahanan) sama sekali tidak memenuhi syarat untuk tugas-tugas ini. Jangan berharap bahwa tim badut ini akan membuat keajaiban dan seperti pesulap tiba-tiba mengeluarkan kelinci dari topi mereka dan mengeluarkan kalian dari krisis yang kalian sendiri ciptakan.»

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