Galibaf: Dengan meningkatkan tekanan, Anda tidak bisa mendapatkan konsesi dari Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam dalam sebuah unggahan berbahasa Inggris di salah satu media sosial menulis: «Orang Amerika berpikir bahwa dengan memberikan tekanan lebih besar kepada Iran, mereka dapat memperoleh konsesi yang tidak pernah menjadi bagian dari teks kesepakatan.»

Ia juga menambahkan: «Bessent (Menteri Keuangan) dan Hegseth (Menteri Pertahanan) sama sekali tidak memenuhi syarat untuk tugas-tugas ini. Jangan berharap bahwa tim badut ini akan membuat keajaiban dan seperti pesulap tiba-tiba mengeluarkan kelinci dari topi mereka dan mengeluarkan kalian dari krisis yang kalian sendiri ciptakan.»