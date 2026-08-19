Klaim Financial Times tentang Perluasan Bank Sasaran Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Financial Times mengutip sumber-sumber Iran mengklaim bahwa Teheran telah mempertimbangkan untuk menargetkan posisi militer AS di Eropa jika terjadi peningkatan ketegangan dan dimulainya kembali perang oleh Trump.

Berdasarkan laporan ini, Iran telah mempertimbangkan kemungkinan menargetkan posisi AS di negara-negara Eropa Tenggara seperti Bulgaria, karena negara tersebut telah menyetujui penggunaan pangkalan udaranya oleh pesawat pengisi bahan bakar AS.

Dalam laporan ini diklaim bahwa Siprus juga dianggap sebagai sasaran potensial untuk merespons agresi AS. Iran juga secara terpisah mempertimbangkan penargetan kabel serat optik bawah laut di Selat Hormuz.

Financial Times menambahkan bahwa besaran dan intensitas respons Iran akan bergantung pada perilaku AS. Serangan Iran terhadap pangkalan AS di Yordania pada Juli lalu dianggap sebagai serangan jarak jauh paling akurat oleh negara tersebut dan telah membuktikan kemampuan Iran untuk menargetkan berbagai sasaran pada jarak yang lebih jauh. Serangan ini juga merupakan pesan kepada Eropa bahwa rudal mungkin juga mencapai benua tersebut dan Eropa harus berhati-hati dengan sikapnya mengenai agresi terhadap Iran.