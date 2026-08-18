CNN: Ancaman dan Kemunduran Telah Menjadi Metode Biasa Trump

Menurut laporan kantor berita ABNA, CNN melaporkan bahwa ini bukan pertama kalinya Trump mengancam Oman, dan penggunaan ancaman telah menjadi metode biasanya dalam urusan internasional.

Menurut laporan ini, Trump sebelumnya pernah mengancam satu dari setiap 13 negara di dunia, dan Oman menempati peringkat ke-15 dalam daftar 200 poin ini.

Ia juga melakukan agresi militer terhadap tujuh negara hanya dalam masa jabatan presidennya yang kedua, termasuk Iran, Irak, Nigeria, Suriah, dan Venezuela, dan mengancam akan melakukan serangan terhadap tujuh negara lainnya termasuk Kanada, Kolombia, Kuba, dan Meksiko.

CNN menambahkan bahwa ancaman Trump sering kali kosong. Ia berulang kali mengancam orang lain dan kemudian mundur; bahkan dalam kasus di mana Iran tidak memenuhi tuntutan Trump. Ia menganggap kemajuan dalam negosiasi atau masalah perselisihan sebagai dalih untuk kemundurannya, tetapi kemajuan ini sebagian besar tidak ada, yang menunjukkan bahwa ancaman merupakan bagian dari tekanan negosiasi Trump.