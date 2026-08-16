Axios: AS Meminta Barzani Menjadi Tuan Rumah Negosiasi Teheran-Washington

Menurut laporan kantor berita ABNA, situs Axios mengklaim bahwa pada pertengahan Mei, para perunding AS yang berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik (Teheran-Washington) memilih seseorang untuk membangun saluran komunikasi tidak resmi. Orang tersebut adalah "Nechirwan Barzani" – Presiden Wilayah Kurdistan Irak!

Axios mengklaim: Menurut dua sumber yang mengetahui detail kontak ini, Gabbard (mantan Direktur Intelijen Nasional AS) mengatakan kepada Barzani bahwa Gedung Putih percaya ia dapat membantu dalam komunikasi. Brett McGurk, yang pernah menjabat sebagai penasihat Timur Tengah (Asia Barat) untuk 4 presiden AS, dalam sebuah wawancara mengatakan: "Nechirwan Barzani adalah orang yang pragmatis dan mampu memecahkan masalah. Ia dihormati di seluruh wilayah dan mengenal hampir semua orang baik di Teheran maupun di Washington. Dialah orang yang dihubungi dalam situasi sulit dan darurat."

Situs tersebut menambahkan: Sumber tersebut menyatakan bahwa Gabbard menekankan kepada Barzani bahwa kontak ini dilakukan dengan persetujuan Presiden Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance. Barzani menyetujui permintaan Gabbard. ... AS meminta Barzani untuk menjadi tuan rumah negosiasi rahasia antara perunding senior AS dan Iran di Erbil. Sumber tersebut menyatakan bahwa Barzani kembali berbicara dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan ini kepada mereka. Pihak Iran tidak menolak tawaran tersebut, tetapi mereka khawatir tentang keamanan mereka. Mereka percaya bahwa Mossad memiliki banyak agen dan sumber daya di Wilayah Kurdistan Irak dan khawatir bahwa Israel (Zionis) akan mencoba membunuh mereka di Erbil atau dalam perjalanan pergi dan pulang. Pertemuan Erbil tidak pernah terjadi.