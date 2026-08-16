Serbuan Pemukim Zionis ke Masjid Al-Aqsa

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Shihab, sumber-sumber Palestina mengumumkan bahwa puluhan pemukim hari ini, Minggu, dengan dukungan dan pengawalan tentara rezim Zionis menyerbu Masjid Al-Aqsa.

Beberapa sumber setempat melaporkan bahwa 179 pemukim bersama dengan beberapa rabi, dengan menyerbu Masjid Al-Aqsa, mengadakan upacara Talmud di bagian timur masjid ini.

Rezim Zionis dalam beberapa tahun terakhir telah mengintensifkan tindakannya untuk melakukan Yahudisasi Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa, dan menghapus identitas Arab dan Islam kota ini.

Resolusi-resolusi internasional menekankan bahwa Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina yang merdeka. Resolusi-resolusi ini tidak mengakui pendudukan kota ini oleh rezim Zionis pada tahun 1967 dan aneksasinya pada tahun 1980.