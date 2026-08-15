Konflik di Yaman Memanas, Saudi Lancarkan Serangan Rudal dan Artileri ke Saada dan Hajjah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang sumber keamanan Yaman mengatakan militer Arab Saudi telah menggempur sejumlah wilayah di Yaman dengan rudal dan tembakan artileri.

Dalam beberapa jam terakhir, serangan militer Saudi ke kawasan Bani Sayyah dilaporkan menyebabkan kerugian materi pada lahan pertanian milik warga. Artileri Saudi juga menggempur kota perbatasan Al-Zahir.

Pada Sabtu sore, situs Al-Yemen Al-Youm melaporkan terdengarnya ledakan di Kota Marib di tengah berlanjutnya serangan Ansarullah terhadap kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Arab Saudi di wilayah tersebut.

Menurut laporan itu, dua ledakan besar mengguncang kawasan yang menjadi lokasi keberadaan pasukan pro-Saudi di Marib.

Dua hari sebelumnya, sumber-sumber militer Yaman juga melaporkan serangan drone terhadap posisi kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Arab Saudi di Provinsi Hadramaut.

Seorang sumber militer Yaman mengatakan pasukan Ansarullah menggunakan drone untuk menyerang posisi pasukan pro-Saudi di kawasan Al-Abr, Provinsi Hadramaut.

Dalam beberapa hari terakhir, bentrokan antara Angkatan Bersenjata Yaman dan pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah dukungan Arab Saudi kembali meningkat di sejumlah front di Yaman.

Angkatan Bersenjata Yaman melancarkan serangkaian serangan rudal dan drone terhadap posisi serta kamp pasukan pro-Saudi di Provinsi Marib dan Hadramaut. Menurut sejumlah sumber, serangan tersebut merupakan salah satu gelombang bentrokan paling intens sejak gencatan senjata diberlakukan pada 2022.

Di sisi lain, pasukan yang berafiliasi dengan Arab Saudi juga melaporkan telah melakukan serangan dan operasi militer terhadap posisi Angkatan Bersenjata Yaman.

Eskalasi serangan dari kedua pihak tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa Yaman dapat kembali terseret ke dalam konflik berskala lebih luas, sekaligus mengakhiri periode ketenangan relatif yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.