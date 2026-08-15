Menlu Mali: Afrika Harus Mandiri dalam Teknologi Pertahanan, Jangan Bergantung pada Kekuatan Asing

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Diop menyampaikan pandangan Mali mengenai keamanan dan teknologi pertahanan dalam konferensi yang digelar di Kigali, ibu kota Rwanda.

Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi mengharuskan setiap negara memiliki kendali penuh dalam menentukan kebijakan pertahanan dan keamanannya, alih-alih bergantung pada kekuatan asing.

Menlu Mali juga menyinggung pengalaman negaranya dalam menghadapi kelompok-kelompok bersenjata. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan risiko ketergantungan terhadap pihak luar dalam sektor-sektor vital pertahanan.

Diop menggambarkan konflik di kawasan Sahel Afrika sebagai konflik asimetris yang tidak hanya memiliki dimensi militer, tetapi juga ekonomi dan media. Ia menuding sejumlah aktor negara asing memasok peralatan dan drone canggih kepada kelompok-kelompok pemberontak di kawasan tersebut.

Untuk menghadapi ancaman lintas batas, Diop mengusulkan penguatan kerangka kerja regional seperti Aliansi Negara-Negara Sahel, yang beranggotakan Mali, Niger, dan Burkina Faso.

Ia kembali menyerukan negara-negara Afrika agar tidak hanya menjadi konsumen peralatan militer asing, tetapi mulai membangun kemampuan mandiri dalam merancang dan memproduksi teknologi pertahanan dalam negeri.

Konferensi Internasional Keamanan Afrika digelar pada akhir pekan lalu di ibu kota Rwanda dengan dihadiri lebih dari 300 delegasi dari 50 negara. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk meningkatnya pengaruh sistem persenjataan otonom dan kecerdasan buatan terhadap keamanan dan pertahanan di Afrika.

Pemerintahan transisi militer Mali yang dipimpin Jenderal Assimi Goïta berkuasa melalui kudeta pada 2021 dengan janji memperbaiki kondisi ekonomi serta mengatasi krisis keamanan dan pemberontakan Tuareg di wilayah utara negara itu. Pemerintah kemudian mengusir pasukan Prancis dan Amerika Serikat serta beralih menjalin kerja sama dengan Rusia dalam menghadapi kelompok-kelompok bersenjata ekstremis.

Situasi keamanan Mali dilaporkan memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Kelompok yang disebut Front Pembebasan Azawad, yang berada di bawah kendali Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), bersama kelompok separatis Tuareg, disebut melancarkan serangkaian serangan terhadap fasilitas militer pemerintah di berbagai wilayah Mali.

Mali, yang berada di bagian barat kawasan Sahel Afrika, telah mengalami tiga kudeta militer sejak 2012. Di tengah berlanjutnya ketidakstabilan keamanan, sejumlah analis sebelumnya memperingatkan kemungkinan terjadinya kudeta baru di negara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mali juga menuding sejumlah media Barat serta jaringan televisi Saudi Al Arabiya dan Al Hadath mendukung kelompok pemberontak, termasuk JNIM dan Front Pembebasan Azawad.