8 Tempat Persembunyian ISIS Dihancurkan di Kirkuk Irak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Pusat Informasi Keamanan yang berada di bawah Kantor Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa operasi ini dilakukan dalam rangka memburu dan mengejar sisa-sisa kelompok teroris.

Operasi tersebut dijalankan berdasarkan informasi keamanan yang akurat dan telah terkonfirmasi.

Pusat Informasi Keamanan Irak menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Organisasi Intelijen Militer negara itu, anggota kelompok teroris ISIS bersembunyi di wilayah tanggung jawab Divisi 11 Komando Operasi Kirkuk.

Menurut pernyataan tersebut, operasi ini dilakukan melalui koordinasi dengan Komando Angkatan Udara Irak, serta di bawah pemantauan dan pengawasan Komite Target di Kantor Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak.

Pernyataan itu menambahkan bahwa pesawat tempur terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap posisi para teroris. Setelah itu, sejumlah serangan udara terarah dilakukan oleh pesawat Cessna Caravan.

Serangan tersebut berhasil menghancurkan sepenuhnya 8 tempat persembunyian kelompok teroris tersebut.

Komite terkait menegaskan bahwa rincian lebih lanjut akan diumumkan kemudian.