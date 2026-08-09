Rosatom Mulai Mengembalikan Spesialis ke Pembangkit Nuklir Bushehr

Melaporkan kantor berita Abna mengutip TASS, Alexei Likhachev, Direktur Jenderal perusahaan negara Rosatom, mengatakan kepada wartawan bahwa perusahaan telah mulai mengembalikan spesialis ke lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di Iran, dan lima orang pertama dari staf teknik telah tiba.

Ia mengatakan: kami telah mulai mengembalikan spesialis ke lokasi konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Lima orang pertama dari staf teknik telah tiba di kompleks perumahan kami dan mulai bekerja. Dengan demikian, jumlah total spesialis Rusia telah mencapai 25 orang.

Likhachev mengatakan bahwa Rosatom berencana untuk mengirim kelompok lain yang terdiri dari beberapa puluh karyawannya ke pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr dalam dua minggu ke depan.

Ia mencatat bahwa hal ini tergantung pada apakah akan terjadi eskalasi lain dari konflik antara AS dan Iran. Jika semuanya berjalan baik, perusahaan berencana untuk meningkatkan jumlah personelnya yang bekerja pada proyek ini menjadi 100 orang pada musim gugur.

Rosatom juga berencana untuk mengembalikan semua spesialis yang sebelumnya meninggalkan Iran sesegera mungkin.