Sardar Ibn al-Reza: Tangan angkatan bersenjata kami penuh untuk merespons setiap ancaman

Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Seyyed Majid Ibn al-Reza, Pelaksana tugas Menteri Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata, di halaman pribadinya di salah satu media sosial menulis: “Setiap hari, tanda-tanda terkikisnya kemampuan musuh semakin nyata; tetapi tangan angkatan bersenjata kami, dengan bertumpu pada industri pertahanan negara, penuh untuk merespons setiap ancaman. Mereka yang hari ini berusaha membeli keamanan dan keunggulan militer impor, akan segera menyadari bahwa teknologi asli Iran lebih unggul daripada sistem apa pun di kawasan ini.”