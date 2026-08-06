Ledakan Bom di Sebuah Bus di Pinggiran Damaskus

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — sejumlah media Suriah dan Arab mengabarkan terjadinya ledakan di sebuah bus penumpang di pinggiran Damaskus. Berdasarkan laporan awal, insiden tersebut menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka.

Bom tersebut meledak di dalam sebuah bus di kota Jaramana, yang terletak di kawasan pinggiran Damaskus. Jaringan Al Jazeera juga melaporkan bahwa ledakan ini terjadi di sebuah bus di kota Jaramana dan mengakibatkan sejumlah orang terluka.

Hingga kini, belum ada data pasti mengenai jumlah korban tewas dan luka-luka, maupun rincian lebih lanjut terkait penyebab ledakan tersebut.