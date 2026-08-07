Pengumuman Berakhirnya Acara Arbain Husaini Tahun 1448 H

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Markas Pusat Arba’in dalam pengumuman nomor 15, seraya menyatakan berakhirnya acara Arba’in Husaini 1448 H, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peziarah, pengelola maukib, pasukan bantuan, keamanan, kepolisian, layanan umum, serta seluruh lembaga yang bekerja sama dalam penyelenggaraan acara ini.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa jutaan peziarah, meskipun menghadapi cuaca panas dan berbagai keterbatasan yang ada, tetap hadir dalam long march Arba’in. Perhimpunan besar ini menyampaikan pesan persatuan, keadilan, dan perlawanan terhadap kezaliman kepada dunia.

Markas Pusat Arba’in juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Iran yang, demi menjaga keamanan negara, tidak dapat hadir dalam acara tersebut. Mereka disebut sebagai para pendukung gerakan besar ini.

Pada bagian lain pengumuman tersebut, disampaikan pula apresiasi kepada pemerintah dan rakyat Irak atas sambutan dan pelayanan mereka kepada para peziarah Husaini. Peran mereka dalam menyelenggarakan acara Arba’in secara lebih megah dan khidmat juga ditekankan.

Pada bagian akhir, Markas Pusat Arba’in kembali menyampaikan terima kasih kepada para peziarah, pelayan, pengelola maukib, pasukan bantuan, keamanan, kepolisian, layanan umum, serta seluruh komite dan lembaga yang bekerja sama. Markas ini mendoakan kesehatan bagi seluruh pelayan dan peziarah, serta menyampaikan harapan agar taufik untuk melayani dan berziarah Arba’in pada tahun-tahun mendatang kembali diberikan.