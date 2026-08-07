Peziarah Arba’in: Kebangkitan Imam Husain a.s. adalah Simbol Persatuan Bangsa-bangsa dan Keteguhan Melawan Kezaliman

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — para peziarah dalam wawancara dengan situs berita Al-Ahed, dengan menyinggung berbagai dimensi acara ini, menyatakan bahwa jalan kaki Arba’in tidak hanya terbatas pada duka, perjalanan kaki, dan pelayanan kepada para peziarah. Lebih dari itu, Arba’in merupakan wujud solidaritas umat Islam dan pembaruan janji setia terhadap cita-cita kebangkitan Asyura.

Mereka menekankan bahwa pesan utama gerakan ini adalah membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan melawan kezaliman di setiap zaman dan tempat.

Muhammad Karim al-Tamimi dari Provinsi Basrah, Irak, mengatakan bahwa jalan kaki Arba’in merupakan contoh yang tidak tertandingi dalam sejarah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan keikhlasan. Menurutnya, gerakan ini adalah kelanjutan dari jalan yang telah digariskan Imam Husain a.s. dengan mengorbankan jiwa, keluarga, dan para sahabatnya demi membela kebebasan, kehormatan, dan martabat manusia. Pesannya adalah keteguhan melawan para penindas.

Hamid Ghafourzadeh, peziarah asal Iran, juga menggambarkan Arba’in sebagai simbol persatuan bangsa-bangsa Muslim, khususnya Iran dan Irak. Ia mengatakan bahwa kehadiran bersama para peziarah dari berbagai negara menunjukkan adanya pertemuan bangsa-bangsa di sekitar nilai-nilai Asyura.

Sementara itu, Kamil Salman al-Ubaidi dari Kanada menyebut pemahaman terhadap tujuan kebangkitan Imam Husain a.s. sebagai syarat untuk memahami filosofi jalan kaki Arba’in. Ia menegaskan bahwa kebangkitan ini merupakan teladan abadi bagi seluruh manusia merdeka di dunia, tanpa memandang kebangsaan dan mazhab.

Di sisi lain, Ja’far al-Ghuraifi, peziarah asal Bahrain, menyebut jalan kaki Arba’in sebagai perhimpunan rakyat terbesar di dunia yang membawa pesan kemanusiaan, moral, dan sosial.

Ia mengatakan bahwa acara ini telah melampaui batas-batas etnis, mazhab, dan geografis, serta berubah menjadi simbol global solidaritas, pelayanan, dan kesetiaan kepada cita-cita Imam Husain a.s.

Ia menambahkan bahwa kebangkitan Asyura hingga kini tetap menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan pencari keadilan di berbagai belahan dunia, dan setiap tahun terus berlangsung dengan kemegahan yang lebih besar.