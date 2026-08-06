Turki menyatakan kesiapannya untuk mendukung negosiasi Iran dan Amerika Serikat

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip RIA Novosti, Menteri Luar Negeri Turki menyatakan harapan agar Selat Hormuz dapat dibuka secepat mungkin.

Berdasarkan laporan ini, Hakan Fidan dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Suriah di Ankara juga mengatakan bahwa negaranya siap memberikan segala dukungan yang diperlukan bagi negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran.

Ia juga mengklaim bahwa dalam masalah-masalah lain di luar Selat Hormuz, terutama dalam masalah nuklir, kesepakatan prinsipil yang konkret telah tercapai antara Iran dan Amerika Serikat, namun pertama-tama masalah yang terkait dengan Selat Hormuz harus diselesaikan.

Menurut Menteri Luar Negeri Turki, jika Amerika Serikat dan Iran menginginkannya, kesepakatan yang langgeng dapat dicapai antara kedua pihak.