Lanjutan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon selatan; serangan udara Israel ke pemukiman "Al-Mansuri"

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Manar, pelanggaran gencatan senjata dan tindakan agresif rezim Zionis di Lebanon selatan masih terus berlanjut.

Berdasarkan laporan ini, kantor berita resmi Lebanon mengumumkan bahwa rezim pendudukan menargetkan pemukiman Al-Mansuri di distrik Tiro dengan serangkaian serangan udara.

Menurut sumber-sumber setempat, rezim Zionis dalam waktu satu jam dua kali menargetkan pemukiman Al-Mansuri di distrik Tiro di Lebanon selatan dengan serangan udara.

Sumber-sumber Lebanon juga mengumumkan bahwa tentara pendudukan menggempur pemukiman Hadatha di Lebanon selatan dengan tembakan berat menggunakan senjata berat.

Tentara rezim Zionis dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa dalam beberapa jam terakhir mereka menargetkan infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon selatan, dan serangan ini merupakan respons terhadap tewasnya dua tentara Zionis dan terlukanya empat tentara lainnya akibat ledakan di sekitar pemukiman Majdal Zun.

Tentara pendudukan mengklaim bahwa mereka menargetkan gudang amunisi, markas komando, dan infrastruktur militer Hizbullah, dan akan terus mempertahankan kehadirannya di zona keamanan di Lebanon selatan.

Perkembangan ini terjadi ketika Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa dalam serangan udara Israel semalam terhadap pemukiman Burj al-Shimali di Lebanon selatan, delapan orang terluka.