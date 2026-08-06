Turki: Terorisme Israel di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki terus berlanjut

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Jazeera, Menteri Luar Negeri Turki menekankan bahwa Israel dan kabinet Netanyahu melanjutkan aktivitas teroris mereka di Tepi Barat dan Yerusalem.

Berdasarkan laporan ini, Hakan Fidan dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Suriah di Ankara juga mengatakan bahwa Israel harus mundur dari Gaza tetapi terus menciptakan hambatan dalam pelaksanaan rencana perdamaian.

Fidan juga membahas perkembangan di Suriah dan menambahkan: "Israel dengan serangan terus-menerusnya berusaha mengancam keamanan Suriah, dan rezim ini harus ditekan agar menghormati integritas teritorial Suriah. Kami menekankan kerja sama dengan Suriah di bidang pertahanan dan pemberantasan terorisme. Suriah telah menjadi lebih stabil, dan kami berupaya mengembangkan hubungan dengannya di semua tingkatan."

Menteri Luar Negeri Turki, merujuk pada perkembangan di Lebanon, juga menyatakan: "Stabilitas dan keamanan harus dijamin di Lebanon, karena kebijakan ekspansionis Israel telah menyebabkan ribuan orang tewas dan mengungsi."

Menteri Luar Negeri Suriah, tanpa menyebutkan solusi praktis apa pun, mengklaim bahwa Damaskus berupaya memantapkan stabilitas di Suriah selatan dan menghentikan serangan berulang Israel.