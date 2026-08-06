Media Zionis: Hizbullah Sedang Mengubah Aturan Main

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar berbahasa Ibrani "Maariv", merujuk pada insiden keamanan terkini di desa Majdal Zun di Lebanon selatan yang mengakibatkan tewasnya dua tentara Zionis dan luka berat empat lainnya, menulis bahwa Hizbullah sedang mengubah aturan main, dan inilah persepsi yang meresahkan militer Israel.

Laporan ini menambahkan bahwa insiden di Majdal Zun di Lebanon selatan merupakan tanda dari tren yang tidak menguntungkan bagi rezim Zionis.

Menurut Maariv, Hizbullah berupaya melancarkan perang gerilya di medan pertempuran, dan militer Israel pada hari Rabu bertindak dengan lambat dan kebingungan.

Berdasarkan laporan ini, hari-hari mendatang juga akan penuh tantangan bagi militer Israel di front Tepi Barat.

Media rezim Zionis kemarin melaporkan tewasnya dua tentara Zionis dan luka-luka empat lainnya dalam operasi militer di Lebanon selatan. Juru bicara militer rezim ini melaporkan tewasnya seorang perwira berpangkat mayor sebagai komandan kompi dan satu tentara Zionis lainnya serta luka-luka empat orang lainnya kemarin di Lebanon selatan.

Dalam rincian insiden ini disebutkan bahwa kemarin siang sekitar pukul 12, pasukan militer Israel dari tim tempur Brigade 55 sedang beroperasi di area desa Majdal Zun di Lebanon selatan. Selama operasi, pasukan memasuki sebuah gedung di area tersebut. Saat pasukan memasuki gedung, terjadi ledakan yang diduga disebabkan oleh bom pinggir jalan yang dipasang di tempat tersebut.