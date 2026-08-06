Gerakan Amal: Perlawanan adalah satu-satunya pilihan untuk mempertahankan Lebanon

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip situs web An-Nashra, di tengah terus berlangsungnya desakan pemerintah Lebanon untuk melakukan negosiasi langsung dengan Zionis dan perjanjian menyerah, Gerakan Amal dengan tajam mengkritik tindakan pemerintah ini.

Ali Khurayis, anggota senior parlemen Lebanon yang berafiliasi dengan Gerakan Amal, dalam acara peringatan ledakan pelabuhan Beirut menyatakan bahwa Gerakan Amal sejak awal telah menuntut kebenaran penuh tentang ledakan pelabuhan dan penyelidikan yang transparan dan adil yang akan menentukan tanggung jawab dan membawa para pelaku ke pengadilan atas perbuatan mereka - jauh dari segala keberpihakan atau politisasi, agar keadilan ditegakkan bagi para syuhada dan keluarga mereka.

Melanjutkan pidatonya, dengan mengkritik kelanjutan negosiasi langsung pemerintah Lebanon dengan musuh Zionis, yang putaran barunya diadakan kemarin di Roma, ia berkata: "Telah terbukti sepenuhnya bahwa musuh Zionis tidak menghormati perjanjian atau kesepakatan apa pun dan tidak mematuhi gencatan senjata. Sebaliknya, rezim ini terus melakukan serangan harian, melakukan pembantaian, penghancuran, pembakaran rumah, dan menargetkan warga sipil."

Perwakilan Gerakan Amal ini menekankan: "Semua kejahatan Zionis ini terjadi di bawah keheningan internasional yang mencurigakan dan ketidakmampuan komunitas internasional untuk memaksa para penjajah melaksanakan resolusi internasional dan menghentikan agresi mereka."

Ali Khurayis menyatakan: "Lebanon akan tetap berpegang pada hak-hak nasionalnya, dan kemauan perlawanan, yang lahir dari komitmen terhadap jalan Imam Hussein (semoga damai menyertainya) dan pengorbanan para syuhada, akan menghancurkan semua upaya dan konspirasi musuh untuk menyerang dan mendominasi negara kita."

Di akhir, ia menyerukan penguatan persatuan nasional dan komitmen terhadap pilihan perlawanan dalam menghadapi pendudukan dan mempertahankan kedaulatan nasional, dan berkata: "Tentara Lebanon siap untuk ditempatkan di semua wilayah yang akan ditinggalkan oleh musuh Zionis."