Yahya Sari: Kami Hancurkan Posisi Tentara Bayaran Saudi dengan Rudal Balistik dan Drone

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Masira, juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan bahwa mereka menargetkan posisi dan pangkalan tentara Saudi dan tentara bayaran yang terafiliasi dengan serangan rudal dan drone besar-besaran, menyebabkan kerugian besar bagi mereka.

"Yahya Sari", sambil membacakan pernyataan video yang menjelaskan operasi ini, berkata: "Mengingat terus berlangsungnya blokade dan agresi musuh Saudi terhadap rakyat Yaman yang mulia yang telah berlangsung hampir 12 tahun, angkatan bersenjata kami mengidentifikasi konsentrasi militer Saudi yang besar yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan di provinsi-provinsi yang telah dibebaskan dan terhadap rakyat Yaman. Oleh karena itu, angkatan bersenjata kami melakukan operasi militer besar dan penting, di mana konsentrasi pasukan musuh Saudi di wilayah Ar-Ruwayk, Al-Abr, Ath-Thaniya dan kamp-kamp lain yang berafiliasi dengan apa yang disebut 'batalion darurat pertama dan ketiga', ditargetkan menggunakan sejumlah besar rudal balistik dan drone. Hasil dari operasi ini adalah sebagai berikut:

Ratusan tentara bayaran musuh Saudi tewas dan terluka. Sejumlah besar kamp, konsentrasi pasukan, dan gudang senjata musuh Saudi di wilayah Al-Wudaya di timur Yaman hancur dan terbakar. Sejumlah besar peralatan militer yang ada di kamp-kamp yang ditargetkan hancur."

Yahya Sari menambahkan: "Angkatan bersenjata Yaman memperingatkan musuh Saudi yang kriminal terhadap segala tindakan bodoh yang mungkin dilakukannya terhadap negara dan rakyat kami, dan menempatkan tanggung jawab atas setiap eskalasi ketegangan di pundak Saudi. Kepada mereka yang tertipu dan tersesat di antara putra-putri negara kami, kami menyarankan untuk meninggalkan kamp-kamp musuh Saudi dan kembali ke pangkuan bangsa mereka sebelum terlambat."

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman di akhir pernyataannya mengatakan: "Kami meyakinkan rakyat Yaman yang mulia di semua provinsi bahwa angkatan bersenjata dalam keadaan siaga penuh untuk menghadapi setiap eskalasi ketegangan, dan menyerukan semua putra bangsa kami untuk terus melakukan mobilisasi, melawan setiap intensifikasi agresi Saudi, dan menyerang konsentrasi Saudi di mana pun mereka berada. Kami tetap dalam persamaan 'blokade melawan blokade' sampai blokade terhadap negara kami berakhir."